Fuga di gas a Latina: chiusa via Piave tra il borgo e via Vespucci, mobilitati vigili del fuoco e protezione civile

Una fuga di gas ha costretto i vigili del fuoco e la polizia locale a chiudere via Piave tra la rotonda del borgo e lo svincolo di via Vespucci mettendo in crisi il traffico nel quadrante nord di Latina. Il traffico in ingresso, particolarmente intenso a quest'ora è andato in tilt rendendo difficoltoso il rientro a casa dei pendolari di ritorno da Roma o diretti verso la Pontina.

Al momento le notizie sono scarne. L'origine della fuga di gas sarebbe legata a lavori in corso lungo l'arteria, un mezzo meccanico potrebbe aver rotto la conduttura del gas. E' stato chiesto anche l'intervento della protezione civile e non è chiaro se siano state anche evacuate delle abitazioni.