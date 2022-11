Montesacro: 50 anni senza Flaiano: il quartiere rende omaggio allo scrittore

Un acuto osservatore, eclettico e al tempo stesso imparziale. Occhiali scuri e penna pungente, Ennio Flaiano raccontava l’Italia degli intellettuali e degli opportunisti. Senza fare sconti a nessuno. Nasce a Pescara il 5 Marzo del 1910. Scrittore e vincitore del primo Premio Strega, nel 1947, giornalista, critico cinematografico e sceneggiatore per Blasetti, Antonioni, Monicelli e Fellini. E’ stato testimone, narratore dei vizi e delle virtù di Roma e dei romani. Un rapporto di amore e odio quello che legherà Flaiano con Roma. Nella sua abitazione di Via Montecristo, 6, nel cuore del quartiere Montesacro - dove è scomparso nel 1972 - sono sorte alcune delle sue più importanti opere: “Un marziano a Roma, 8e1/2, La Dolce vita. Montesacro sarà citata anche in un’altra sua celebre opera: “Diario degli errori”, dove l’autore sosteneva che “i luoghi nei quali poteva vivere erano soltanto posti degradati”. E che “la vista di persone e di luoghi bene gli procuravano nausea.” Tra i tanti quartieri, citava, per l’appunto Montesacro. In via Montecristo, Flaiano viveva insieme alla moglie Rosetta e alla figlia Luisa.

E, a cinquant’anni dalla sua scomparsa, il Municipio III ha voluto rendere omaggio ad un grande artista, con il Festival: “Ennio Flaiano 50: Con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole.”( titolo della targa affissa davanti la sua abitazione, ndr). “Noi come Municipio e Commissione Cultura, dall’inizio di quest’anno avevamo in mente di organizzare delle iniziative in memoria di Ennio Flaiano”, ha commentato Nastassja Habdank, Consigliera del Municipio III e Presidente della Commissione Cultura. “ Flaiano è un autore del nostro territorio, conosciuto per gli aforismi e per il contributo che ha dato alla lettura italiana.”

Un calendario ricco di eventi, letture, passeggiate, presentazioni e proiezioni, organizzati grazie al supporto di alcuni poli culturali presenti sul territorio, come la libreria Bookish, l’associazione culturale Aristofane e la Biblioteca Flaiano.

“E’ nata l’idea di un Caffè con Ennio”, spiega ancora la Consigliera Hadbank. “All’interno dei bar del territorio, ci sarà una scatola da cui pescare una citazione dello scrittore. Un modo per fare conoscere gli aforismi e le opere di Flaiano.” “C’è stato un coinvolgimento anche con la biblioteca che porta il suo nome; un punto di ritrovo per il municipio e che ha accolto - prima del lockdown - tantissimi ragazzi che studiavano. E con l’Associazione Aristofane è previsto l’incontro con il regista e attore, Gabriele Linari, peraltro studioso di Flaiano e conosciuto sl territorio per il laboratorio che porta avanti con i ragazzi. Gli eventi sono accessibili a tutti”, ha concluso.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

SABATO 19 NOVEMBRE, Biblioteca Ennio Flaiano, Via Monte Ruggero, 39, ore 16:00, FLAIANO: UN AUTORE POSTUMO, a cura di Bruno Di Marino. Interventi di Masolino D’Amico, Flaiano tra cinema e teatro, Gianfranco Angelucci, Flaiano e la televisione, Anna Longoni (in remoto), La fortuna editoriale di Flaiano

A seguire proiezione in anteprima del documentario FLAIANO DI MONTECRISTO di Antonello Matarazzo e Marilena Palumbo, 2022, 40’ (alla presenza dei condomini di via Montecristo, 6) , Intervengono Francesco Biricolti, Carlo Mazzotta, Claudio Stella con la partecipazione di Daniela Poggi

DOMENICA 20 NOVEMBRE , Cinema Farnese , Campo de’ Fiori, 56, ore 10:00 Proiezione del cortometraggio APPUNTAMENTO A PIAZZA DI SPAGNA,di Romolo Marcellini, 1954, 10’40”

ore 10:20, Nino Bizzarri conversa con Bruno Di MarinoProiezione del film L’UOMO SEGRETO di Nino Bizzarri, 2003, 67’

DOMENICA 20 NOVEMBRE, Via Montecristo, 6 - Viale Tirreno, 70

ore 14:30, A PASSEGGIO CON FLAIANO, a cura di Giorgia Sallusti, Bookish Libreria, Michele Cruciani, Sinestetica Stefano Friani, Racconti

L’appuntamento è in via Montecristo, 6per cominciare la passeggiata dalla casa di Flaiano e, arrivo a Sinestetica, in viale Tirreno, 70, alle 16. Saranno con noi da Sinestetica: Christian Raimo, Fulvio Abbate, Franco Cordelli, Andrea Minuz, Tommaso Pincio, Fabio Benincasa, Guido Vitiello, Renato Minore, Stefano Ciavatta in un dibattito moderato da Gabriele Sabatini.

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE, Biblioteca Ennio Flaiano, Via Monte Ruggero, 39

ore 16:00, FLAIANO E LA LETTERATURA, cura della Fondazione Bellonci

Presentazione del libro di Renato Minore e Francesca Pansa “Ennio l'alieno. I giorni di Flaiano”, Mondadori, 2022 . Sarà presente l’autore Renato Minore, scrittore e giornalista., interviene Gino Ruozzi, docente di letteratura italiana all'Università di Bologna. Modera l’incontro Christian Raimo, docente e scrittore

GIOVEDÌ 1 - DOMENICA 4 DICEMBRE, Portici di Monte Cervialto, Via Monte Cervialto, 142

Mostra fotografica L’OBIETTIVO SULLA CITTÀ di Marcello Geppetti. La mostra è visibile h 24 dall’1 al 4 dicembre.

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE, Biblioteca Ennio Flaiano, Via Monte Ruggero, 39, ore 17:30, FLAIANO MARZIANO ROMANO, incontro teatrale di e con Gabriele Linari

"... Poiché sembra che la luce esiti tra gli alberi di via Montecristo…"

SABATO 19 NOVEMBRE/ LUNEDÌ 19 DICEMBRE

UN CAFFÈ CON ENNIO, Per tutto il periodo presso alcuni bar di Montesacro troverete una scatola da cui “pescare” un aforisma di Flaiano. Il nostro Ennio vi accompagnerà con il suo umorismo pungente nella vostra pausa caffè.