Roma, volpe intrappolata nel cortile di una scuola primaria al Nuovo Salario. «Ha tentato di lanciarsi nel vuoto»

Non era ferita, ma cercava solamente di ritrovare la perduta libertà: una volpe è rimasta intrappolata, nel pomeriggio di ieri, in un cortile di una scuola elementare nel quartiere Nuovo Salario. Attimi di apprensione per alcuni bambini e le loro famiglie increduli per la presenza del mammifero all’interno di un edifico scolastico. «Arrivano in città poiché attratti dagli odori dei rimasugli di cibo, ma rischiano poi di infilarsi nei luoghi più inusuali dove la cattura potrebbe diventare più complessa», spiega al “Messaggero” l’esperto Andrea Lunerti

Volpe in una scuola al Nuovo Salario

L’allarme scatta poco dopo le 13 di ieri nella scuola elementare “Angelo Mauri”, al Nuovo Salario.

Una volpe era rimasta incastrata nel cortile del plesso scolastico. Sul posto arrivano nell’immediato gli agenti della Polizia di Roma Capitale per mettere in sicurezza l’edificio. L’uscita dei bambini viene dirottata da un altro lato dell’istituto. Nel frattempo ogni tentativo di catturare il mammifero - stremato e spaventato - risulta vano: la volpe tenta peraltro ( più volte) di lanciarsi nel vuoto pur di fuggire con il rischio di ferirsi gravemente. «Quando sono arrivato - osserva Lunerti - si è messa in piedi e ha tentato di scappare fino ad arrivare al terzo piano della scala antincendio. Sono quindi salito di corsa per catturarla, ma avevo poco tempo: ho posizionato un piccolo bidone poco distante da lei. L'ho raggiunta e piano piano sono riuscito ad afferrarla dalla coda e farla entrare all’interno. Nel tentativo di dileguarsi ha morso il contenitore». Le sue condizioni di salute dell'animale selvatico erano ottimali nonostante l’iniziale sospetto di un possibile ferimento dovuto a un investimento stradale. Era solamente stremata a causa dei numerosi tentativi di fuga», prosegue Lunerti. La cattura arriva in poco tempo tra gli applausi e la curiosità dei bimbi e dei loro genitori. Nel tardo pomeriggio di ieri è stata poi liberata in un parco della Capitale.

Il precedente

Lo scorso maggio un altro piccolo mammifero è stato ritrovato, ferito, sull’Aurelia. Anche in questo caso si è trattato di una volpe salvata dal coraggio e dalla generosità di una signora che l’ha presa e l’ha condotta all’interno della sua auto per scortarla da un medico veterinario e salvarla. «Spesso raggiungono gli ambienti domestici, ma bisogna fare attenzione perché possono anche diventare aggressivi e pericolosi», conclude l’etologo Lunerti.