Roma, al via “PortiCiak”: il Festival di cinema per la rigenerazione urbana. Da Zerocalcare a Eterobasiche: il programma

Ben trentotto negozi, di proprietà dell’Inps, in via Monte Cervialto, nel quartiere Nuovo Salario, completamente abbandonati. Serrande abbassate e migliaia di metri quadri di spazio pubblico caduti in uno stato di completo degrado. Spazi inutilizzati che potrebbero essere sfruttati, come sostiene da tempo il Comitato dei Portici di via Monte Cervialto che cerca in tutti i modi di valorizzarli attraverso eventi culturali con l’intento di trasformarli in aree di incontro e cultura. Come “PortiCiak”, il Festival del Cinema fortemente voluto dallo stesso Comitato insieme alla Parsec Cooperativa Sociale e con il sostegno del Municipio III, Fondazione Charlemagne, Astracult e Brancaleone. Si comincerà martedì 4 luglio, a partire dalle 19.30 fino a giovedì 8, in via Monte Cervialto 130/146, via Gabrio Casati 51/57. Cinque serate - con ingresso gratutito - che vedranno la partecipazione di tanti ospiti: da Zerocalcare a Daniela Collu e Filosofia Coatta. Ancora: Roberto Maida, Eterobasiche, Matteo Garrone. Divertimento anche per i più piccoli con Capitan Calamaio e la sua ciurma.

«PortiCiak è un momento molto importante», spiega al Messaggero l’Assessore alla Cultura per il Municipio III, Luca Blasi. «Questo Festival cinematografico che ci è stato proposto dal Comitato Portici Cervialto e dalla Cooperativa Parsec è un momento fondamentale per dare visibilità ad una battaglia per riaprire le 38 serrande che ad oggi sono un macigno di degrado e sicurezza per questo quartiere e che invece potrebbero svolgere una funzione sociale, culturale e di felicità per tutte le persone.

Cinque giorni di film gratuiti e socialità diffusa pensata per tutti e tutte che il Municipio III con forza ha sostenuto economicamente e patrocinato insieme ad uno dei nostri collaboratori fissi del progetto Periferia Capitale, Fondazione Charlemagne».

Il PROGRAMMA COMPLETO

Martedì 4 luglio

Ore 19.30: Saluti degli organizzatori e dei partner, presentazione del progetto di rigenerazione urbana

Ore 20.00: Zerocalcare feat. Ragù podcast

Ore 21.30: Proiezione delle prime due puntate della serie Netflix "Questo Mondo non mi renderà cattivo di Zerocalcare

Mercoledì 5 luglio

Ore 20.30: Daniela Collu e Filosofia Coatta presentano "Essere John Malkovich" di Spike Jonze

Giovedì 6 luglio

Ore 19.00: Roberto Maida presenta il libro "Storie maledette del calcio"

Ore 20.00: Eterobasiche presentano "Febbre da Cavallo" di Steno

Venerdì 7 luglio

Ore 20.00: Matteo Garrone presenta il suo "Reality" con Astracult

Sabato 8 luglio

Ore 19.00: Capitan Calamaio e la sua ciurma. Spettacolo teatrale per bambine e bambini

Ore 21.15: Proiezione di "La famosa invasione degli orsi in Sicilia" di Lorenzo Mattotti