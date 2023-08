Roma, camper esplode al Nuovo Salario: fiamme in un palazzo accanto. Una raccolta fondi per aiutare una famiglia in difficoltà

Quel boato poco dopo le 2 del mattino lo ricordano tutti. Nella notte tra il 13 e 14 agosto un camper parcheggiato, in via Ottorino Gentiloni, 53, nel quartiere Nuovo Salario, esplode. Le fiamme hanno coinvolto anche uno scooter, 11 auto e due appartamenti. Nessun ferito e intossicato, ma tanta è stata la paura tra i residenti del quartiere. Secondo le prime ricostruzioni la pista del dolo sembrerebbe quella più accreditata. Qualcuno avrebbe innescato l’incendio dando fuoco al camper e causando il rogo che si è successivamente propagato verso due terrazze e altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze. Una famiglia del quartiere ha perso davvero tutto e per questo alcuni residenti hanno deciso di lanciare una raccolta fondi per aiutare coloro che sono stati colpiti duramente dall’incendio.

LA RACCOLTA FONDI SU GOFUNDME E LA TESTIMONIANZA DI UNA RESIDENTE

«La notte tra il 13 ed il 14 agosto scorso, alle 2.40, io e mio marito siamo stati svegliati da un boato tremendo», inizia così il racconto di una residente. «Era buio, vedevo poco, ma ho notato subito una scia di fumo in lontananza.

Ho sperato subito che non fosse accaduto nulla di grave a nessuno, ma di lì a poche ore scoprivo invece che dei miei cari amici avevano perso la casa e con essa tutto quanto conteneva. 30 anni di lavoro, di sacrifici, di amore, di famiglia volati via in quel fumo per colpa non sapremo mai forse di chi», si legge nell’appello lanciato Gaia che gestisce, insieme ad altre persone, la raccolta fondi su Gofundme. «Conosco da anni la famiglia vittima di un atto così vile e delinquenziale. Sono persone speciali, umili, che con duro lavoro avevano costruito tanto. Non si può perdere tutto a causa dell'inciviltà del mondo in cui viviamo». Tante le donazioni effettuate nei giorni scorsi e sono stati raccolti circa 4.770 euro. «E allora RICOSTRUIAMO INSIEME......piano piano, ripartiamo da qui. Aiutiamoli a ripartire e costruire di nuovo, doniamo ciò che possiamo perché donare rende i nostri animi colmi di amore e serenità». Link della donazione: https://www.gofundme.com/f/xvfkjq-ripartiamo-insieme