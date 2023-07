Via Civitellese piena di buche, la Città Metropolitana: «Ad agosto i lavori»

La via Civitellese, la strada che dalla via Flaminia raggiunge Civitella San Paolo e Fiano Romano ridotta a un colabrodo: buche, rattoppi, avvallamenti. Un inferno per gli automobilisti e per i motociclisti. La strada collega la via Flaminia con Fiano e la stazione FL1 di Passo Corese, la linea che molti pendolari utilizzano per raggiungere la Capitale. Proteste dei cittadini della zona che da anni combattono con questa strada diventata ormai pericololosa. La Città Metropolitana di Roma che si occupa della manutenzione di questa strada provinciale rassicura però i cittadini. I lavori per il rifacimento della strada dovrebbero iniziare entro il prossimo mese al massimo.

Questa settimana - continua la nota - la ditta, insieme ai tecnici della città metropolitana, dovrebbe andare sul posto a segnare i tratti interessati dai lavori. Per l’inizio lavori vero e proprio dobbiamo aspettare che la ditta ci mandi le fideiussioni, parliamo di 15 giorni. Quindi partiranno i lavori che prevederanno il rifacimento della pavimentazione stradale dei tratti più ammalorati, la sistemazione dei presidi idraulici, dei guardarail e della segnaletica orizzontale>.

La spesa per questi lavori si aggira sul milione di euro.