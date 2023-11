Vespa Germanica a Roma: nido di 30 mila insetti assale una donna mentre pulisce i cespugli in una casa. Salvata con «limone e cortisone»

E’ riuscita a salvarsi grazie a un bicchiere di limone e a una pomata (cortisonica): terrore, due giorni fa, per una donna assalita da una colonia di vespe (Germaniche) mentre stava effettuando un intervento di pulizia nel giardino della sua abitazione a Fiano Romano. La 60 enne è scappata immediatamente, ma è stata rincorsa dagli insetti che l’hanno colpita - ripetutamente - alle braccia procurandole diverse ferite. «Il loro veleno è potente e colpisce tessuti e centri nervosi», osserva l’esperto Andrea Lunerti intervenuto per rimuovere il nido neutralizzare 30mila imenotteri.

Nido di Vespa Germanica in una casa di campagna a Fiano Romano

Stava tagliando i cespugli nell’area verde della sua casa di campagna, alle porte di Roma, quando, accidentalmente ha calpestato un nido di vespe nascosto sotto a un mattone e a pochi metri dal serbatoio Gpl pronto per essere ricaricato e alimentare il sistema di riscaldamento della sua abitazione.

Per una donna il pericolo giaceva lì, sottoterra: una violenta colonia di vespa Germanica. 30mila insetti l’hanno aggredita, inseguita ed infine punta - più volte -. La 60enne, peraltro affetta da diabete, è riuscita comunque a mettersi in salvo grazie a un vecchio trucco insegnatole dalla sua famiglia: un limone bevuto e poi spremuto sulle braccia dove erano ben visibili i segni delle punture. Poi la corsa in farmacia per una pomata cortisonica e una nottata trascorsa nel peggiore dei modi con forti dolori in tutto il corpo.

Vespa Germanica, nido record: 100mila insetti in un magazzino fuori Roma. Paura per tre anziani

«E’ un insetto molto temuto», sottolinea l’etologo Lunerti. «La Germanica nidifica sottoterra e può capitare a qualsiasi persona di pestare involontariamente il nido, ma le conseguenze sono spesso terribili». Le condizioni di salute della donna sono tuttavia migliorate, ma alcune escoriazioni sono ancora presenti sugli arti. «Si tratta di vespe potenti rispetto alle Orientalis o ai calabroni europei. Anche una semplice tuta protettiva può rivelarsi non sufficiente per proteggersi dall’inoculazione del loro veleno», conclude Lunerti.