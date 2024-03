Colpo Valle del Peschiera: Fiano ko 0-1, salvezza ottenuta, obiettivo 3° posto. Pezzotti: «Atteggiamento giusto»

RIETI - Il Valle del Peschiera fa il colpo grosso a Capena e smuove tutta la zona alta della classifica: Fiano Romano battuto 0-1. Sesto posto in solitaria per i reatini, - 1 dal quarto, -2 dal terzo posto. Intanto l’obiettivo salvezza diretta con 42 punti è stato raggiunto.

La gara

Mister Pezzotti sceglie di cambiare modulo e passare ad un 4-4-2 per coprirsi maggiormente sulle fasce dove all’andava aveva visto le maggiori qualità del Fiano. Match con poche azioni manovrate. Gli ospiti subiscono un tiro nel corso del primo tempo ma nessuna occasione degna di nota da una parte e dall’altra.

Nella ripresa il Valle del Peschiera tiene il campo fisicamente e al 67’ su una punizione di Cianetti, di testa arriva Marcelli che sigla il gol del vantaggio dei reatini.

Terza punizione consecutiva nelle ultime due gare con gol. Cianetti continua a servire assist. Dopo il gol si alza il Fiano, mister Pezzotti sceglie il 4-5-1 e porta a casa il risultato.

Le parole del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Come successo in tutte le gare disputate contro le grandi del girone i ragazzi hanno trovato le giuste motivazioni e sono molto soddisfatto del loro atteggiamento. La prestazione non è stata delle migliori. Ma abbiamo cambiato modulo e l'avevamo preparata proprio in questo modo. Non so se l'obiettivo salvezza è stato raggiunto, non mi faccio troppi calcoli, adesso voglio fare più punti possibili e mettere dentro magari ragazzi più giovani che si stanno allenando con noi».