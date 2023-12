Al Gudini Cantalice alla prova del big match contro Riano. Patacchiola: «Sapremo sopperire alle assenze»

RIETI - Big match al Gudini. Occhi puntati sulla sfida tra Cantalice e Riano. Alle 15 i reatini ospitano la formazione guidata dal tecnico Fabrizio Benigni. Entrambe le formazioni sono quarte a 23 punti, il successo può valere il terzo posto dato il turno di riposo del Fiano Romano. Il pareggio non accontenterebbe nessuna delle due squadre.

Reatini da record, nessuno come loro nel girone B: dieci gare senza sconfitte, solo una sconfitta in campionato come le prime della classe quali Rieti e Monterotondo. Di fronte c’è però il Riano che riporta solo tre sconfitte in tredici giornate, la formazione rossoblù è anche l’unica ad aver vinto contro il Rieti.

Le parole di mister Simone Patacchiola

«Sappiamo di affrontare una squadra forte. ho chiesto ai ragazzi di interpretare la gara con massimo impegno e concentrazione. Peccato per le numerose assenze ma chi scenderà in campo dovrà dare tutto».