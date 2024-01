Poggio Mirteto bello a metà, passa Fiano Romano: 2-5. Pieroncini: «Il terzo gol ci ha tagliato le gambe»

RIETI - Un Poggio Mirteto bello per i primi cinquanta minuti si schianta contro un Fiano Romano cinico e abile a sfruttare ogni minima distrazione della difesa mirtense.

Gli ospiti espugnano il Valletonda 2-5 nella ventesima giornata del girone B di Promozione. Una punizione fin troppo pesante per gli uomini di mister Chini che da un possibile 2-1 al 52’ col palo colpito da Marcelli, si ritrovano sotto nel punteggio e non riescono più a reagire. Fiano Romano consolida il quarto posto (36 punti), mentre Poggio Mirteto resta a quota 23 punti.

Il primo tempo

Parte forte Poggio Mirteto e al 1’ da azione d’angolo è Pileri che batte a rete ma la palla è deviata da un difensore. Al 5’ è sempre Pileri che dal limite impegna il portiere ospite alla parata a terra. All’8’ vantaggio ospite direttamente da calcio d’angolo con Ammassari il quale calcia a giro con Luciani che prova a smanacciare ma la palla colpisce la parte interna della traversa e si insacca per lo 0-1.

Passano due minuti e Marcelli sfrutta un malinteso difensivo degli ospiti e da centro area non dà scampo a Nasti per l’immediato 1-1 (in foto). Al 17’ è ancora Ammassari che dal limite manda fuori di poco. Al 21’ è Ciaccio che dal limite sfiora l’incrocio dei pali. Fiano si fa rivedere alla mezz’ora con un tiro cross dalla destra che attraversa lo specchio della porta difesa da Valerio Luciani senza che nessun attaccante riesca ad intervenire. Al 36’ è Kevin Paoloni che dal limite impegna Nasti alla deviazione in angolo sopra la traversa. Ultimo brivido al 45’ col solito Marcelli che da centro area calcia alto un traversone dalla destra.

La ripresa

Al 10’ del secondo tempo l’episodio che di fatto cambia la gara: dopo una ininterrotta pressione da parte dei padroni di casa, da azione sulla destra la palla arriva all’altezza del dischetto del rigore sui piedi di Marcelli il quale calcia a botta sicura battendo il portiere ospite ma la palla si stampa sul palo; sulla ripartenza immediata degli ospiti è Ammassari che raccoglie un assist di Ambrosecchio e dai 16 metri infila la palla sotto la traversa per il 2-1. Passano tre minuti e ancora Ammassari protagonista assoluto con il filtrante per l’inserimento di Colapietro che trova l’angolo e porta Fiano Romano sul 3-1. I padroni di casa non ci stanno e reagiscono rabbiosamente: al 52’ punizione dalla destra per la testa di Marcelli appostato a centro area che svetta su tutti e deposita all’angolino alla destra di Nasti per il 2-3. L’illusione di una partita riaperta dura però pochi minuti: il solito Amrbosecchio dalla destra mette a centro area per l’inserimento di Nardoni che fa 4-2. Al 70’ Marcelli dal limite sfiora il palo, ci prova Mirko Luciani all’85’ ma Nasti fa buona guardia e para la conclusione dell’attaccante mirtense. Ennesimo ribaltamento di fronte e Colapietro dopo uno slalom tra i difensori mirtensi trova il diagonale che vale il 5-2 definitivo. L’ultimo ad arrendersi è ancora Simone Marcelli con l’ennesima conclusione che va a lato prima del triplice fischio finale.

Le dichiarazioni post-gara

Alessandro Pieroncini, ds Poggio Mirteto: «Partita ben giocata da parte nostra per i primi cinquanta minuti nei quali abbiamo tenuto in mano il pallino del gioco. Lo spartiacque è stato il palo di Marcelli sulla quale ripartenza da un potenziale 2-1 per noi ci siamo trovati sotto 1-2. Subito dopo abbiamo subito il loro terzo gol che ci ha letteralmente tagliato le gambe. Dispiace perché fino a quel momento eravamo noi ad aver fatto la partita. Loro cinici e bravi a sfruttare la benché minima nostra distrazione. Siamo in un momento difficile ma abbiamo la qualità per rialzarci. Testa bassa e lavorare per ripartire il prima possibile»

Tabellino

Poggio Mirteto: Luciani V. (77’ Sanesi), Papi (75’ Thau), Ciaccio, Rodolfi, Galletti, Colamedici, Pileri (77’ Marcheggiani), Paoloni, Marcelli, Mamarang, Varriale (77’ Luciani M.). A disp. Mancinelli, Colangeli, Gentili, Petroni, De Angelis. All. Chini

Fiano Romano: Nasti, Anastasio (87’ Falzini), Diop, Bei, Cerbara (53’ Colapietro A.), Ferrari, Ambrosecchio, Cesarei (46’ Sebastiani), Nardoni (72’ Mancini), Ammassari (72’ Nanni), Colapietro T. A disp. Rendace, De Leo, Sabi, Coracci.

Arbitro: Giovanni Balsamo di Tivoli

Marcatori: 8’ e 55’ Ammassari, 58’ e 88’ Colapietro T., 65’ Nardoni (F), 10’ e 62’ Marcelli (P)

Note: ammoniti Galletti, Colamedici, Pileri, Paoloni (P), Diop, Nanni (F)

Angoli 8-1, spettatori 300 circa