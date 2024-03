Valle del Peschiera tenta il colpo sul campo del Fiano Romano. Pezzotti: «Sfida tosta»

RIETI - Il Valle del Peschiera gioca la ventottesima giornata di promozione alle 15 sul campo del Fiano Romano. Match ad alto livello tecnico fra due formazioni di assoluta caratura.

Il Valle del Peschiera se vince può rientrare nelle prime cinque del girone ed andare addirittura a meno uno dal terzo posto. I reatini arrivano da utili consecutivi conditi da tre vittorie e due pareggi. Percorso opposto per il Fiano Romano che nelle ultime cinque partite ha raccolto soltanto una vittoria un pareggio e tre sconfitte. Partita comunque molto difficile, i padroni di casa sono comunque terzi nel girone B di promozione e in casa è una delle squadre che ha raccolto più punti.

Le parole del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Sarà una partita ovviamente difficile perché Fiano è la terza forza del girone e perché sono reduci anche ultimamente dal pareggio con Monterotondo.

Una squadra allenata molto bene e che gioca a calcio. Il problema vero nascerà nel momento in cui la mia squadra non crederà più di avere un obbiettivo. Personalmente credo che ancora non l’abbiamo raggiunto e spero sia anche un pensiero dei miei ragazzi. Così ce la giocheremo altrimenti contro queste squadre si rischiano figuracce».