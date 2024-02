Cantalice fallisce un rigore nel finale ed esce a mani vuote dal campo del Fiano: 1-0. Patacchiola: «Pari più giusto»

RIETI - Il Cantalice fa quello che può contro il Fiano Romano ma allo scadere dei 90 minuti termina 1-0 per i romani. Terza sconfitta consecutiva per il biancorossi anche se la classifica non varia di molto.

La gara

Il cantalice scende in campo senza i fratelli Mostarda entrambi squalificati, Rossi parte dalla panchina Accardo è ancora infortunato.

Primo tempo dove sono pochi le occasioni degni di nota, per il Cantalice ci provano ti Tiengo e Santarelli ma il goal non arriva. Al 45’ i padroni di casa passano in vantaggio con un gol arrivato da dentro l’area di rigore.

Nella ripresa il cantalice cambia assetto tattico e inizia a creare più gioco.

I reatini protestano per due calci di rigore poi all’87’ dopo un fallo in area del Fiano il direttore di gara assegna il penalty per i reatini. Sul dischetto si presenta Ortenzi che però colpisce il palo. Ternina così la gara.

Le dichiarazioni di mister Simone Patacchiola

«Abbiamo fatto il massimo ma è un risultato che non rispecchia la nostra prestazione. Il pareggio era il risultato più giusto ma purtroppo anche per degli episodi torniamo a casa con zero punti. Adesso pensiamo alla difficile gara contro il Monterotondo».