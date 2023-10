Sciopero trasporti, a Roma saltano i bus: file alle stazioni dei taxi. Metro regolari, la situazione

Lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale sta colpendo anche la Capitale. Secondo Agenzia per la mobilità, infatti,l'adesione complessiva del personale Atac allo sciopero del trasporto pubblico, rilevata in mattinata, è stata pari al 22,2%.

Alle 17 si riprenderà la seconda fascia di garanzia fino alle 20. Dopodiché riprenderà l'astensione dal lavoro. Le linee metropolitane della città stanno regolarmente facendo servizio. Qualche rallentamento, invece, per gli autobus.

A Termini molte persone si sono trovate spaesate davanti al grande disagio dei mezzi che hanno ridotto la loro frequenza.

Assalto ai taxi: lunghe code in banchina.

Roma, malore su un autobus a piazza Venezia: uomo muore sotto gli occhi degli altri passeggeri

Sciopero 9 ottobre, stop al trasporto pubblico: fasce orarie e corse garantite da Roma a Milano. Il 10 scioperano i taxi

Domani stop dei taxi

Intanto, per domani è previsto lo sciopero dei taxi. Quindi, si prevede un'altra giornata nera per chi si sposta in città. "Lo sciopero indetto per domani da alcune sigle sindacali dei tassisti per protestare contro il Dl Asset è assurdo e del tutto immotivato, e per questo chiediamo alla Commissione di garanzia per gli scioperi e ai Prefetti di tutta Italia di intervenire per garantire i diritti dei cittadini", Lo afferma Assoutenti, che torna ad attaccare la protesta immotivata organizzata per domani 10 ottobre. “Non si capisce perché scioperino i tassisti contro i cittadini e perché contestino un decreto già in vigore da qualche mese, che fra l'altro pone il limite massimo del 20% di nuove licenze che i comuni, anche in assenza del Dl Asset, erano già in condizione di incrementare sul territorio – spiega il presidente Furio Truzzi – Uno sciopero ridicolo e senza alcun fondamento, che non a caso ha diviso la categoria dei tassisti, con diverse sigle sindacali che non hanno aderito alla protesta”.

“Ma il paradosso è che lo sciopero ridurrà ulteriormente un servizio che è già palesemente insufficiente nelle principali città italiane, arrecando danni solo ai cittadini – prosegue Truzzi – Per questo chiediamo alla Commissione di garanzia sugli scioperi e ai Prefetti di tutta Italia di attivarsi al fine di garantire i diritti degli utenti, adottando provvedimenti tesi ad assicurare il servizio di trasporto pubblico non di linea nella giornata del 10 ottobre”.