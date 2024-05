Mercoledì 22 Maggio 2024, 06:00

La droga veniva ordinata dai detenuti del carcere di Velletri con telefonini e pagata dai familiari con ricariche su carte prepagate. Poi il pacco arrivava in carcere, per essere rivenduto a caro prezzo. Qualche prosciutto, magari un litro di olio buono e in mezzo una decina di dosi di hashish e cocaina. Chi non saldava i debiti veniva picchiato. Così la casa circondariale di Velletri, per i giudici, era diventata «una autonoma piazza di spaccio» e non aveva «la capacità di recidere i legami tra i delinquenti detenuti e quelli a piede libero». Le indagini, portate avanti dai carabinieri della compagnia di Velletri, non hanno fatto emergere alcuna responsabilità della polizia penitenziaria né di altri dipendenti civili del carcere.

Quindi sono scattate le manette per 33 persone tra Roma, Viterbo, Frosinone, Rieti, Latina e Chieti. Si tratta perlopiù di italiani oltre che marocchini, algerini, romeni e brasiliani. Undici sono finiti in carcere e 22 agli arresti domiciliari, su richiesta della Procura. Di questi, 16 sono già in carcere per altri reati. Ma gli indagati sono in tutto 41. Le accuse nei loro confronti sono, a vario titolo, di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, estorsione e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti.

LE INDAGINI

A dare il via alle indagini, che si sono svolte nei primi sei mesi del 2023, alcune intercettazioni riguardanti un altro procedimento, che hanno dimostrato come uno degli indagati avesse contatti con alcuni detenuti di Velletri tramite un cellulare illegalmente portato tra le mura del penitenziario. Tra gennaio e giugno dello scorso anno sono stati 15 i movimenti di droga scovati dai carabinieri, per un giro di affari da 80 mila euro.

Agli indagati sono stati contestati vari episodi di spaccio all’interno del carcere, oltre a due episodi di estorsione, per percosse e minacce subite da uno degli indagati e da alcuni familiari per forniture di droga non pagata. «Ha fatto un po' di debiti e gli hanno menato stamattina», raccontava in una delle intercettazioni un detenuto alla compagna, chiedendole di contattare la moglie della “vittima” per dirle di pagare, altrimenti «sti soldi li devo pagare io o me fanno fa la stessa fine sua».

Il sistema era ben collaudato: la droga arrivava in favore di altri detenuti consumatori ma solo dopo che i parenti all’esterno avevano pagato tramite ricariche su carte prepagate. Una fitta rete di complici aiutava i furbetti a eludere i controlli e complicare la tracciabilità delle operazioni criminali.

In tre casi, i militari dell’Arma, con il supporto della polizia penitenziaria, sono riusciti ad intercettare i pacchi, sequestrando la cocaina e l’hashish destinato ai detenuti.

«Il sovraffollamento dei detenuti e il sottodimensionamento dell'organico dalla polizia penitenziaria hanno intaccato le inalienabili esigenze di sicurezza fornendo durante l'attività investigativa un quadro alquanto preoccupante sui sistemi ispettivi, di controllo e vigilanza nelle carceri», si legge nelle carte della Procura.

Ed è giusto parlare di carceri al plurale. In una delle intercettazioni c’è infatti un detenuto di Velletri e uno di un altro carcere che si confrontano sulle rispettive condizioni. «Io sto a Velletri sto in albergo cinque stelle», dice uno. Mentre il detenuto dell'altro carcere risponde: «Non c’è droga, non c’è niente». Ma il primo precisa ridendo: «Qui noi abbiamo tutto».