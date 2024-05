Mercoledì 22 Maggio 2024, 06:30

IL CASO

La denuncia di due vittime ha portato i carabinieri della stazione di Labico ad arrestare un 60enne del posto, italiano, con l’accusa di estorsione. Ad avviare le indagini, appunto, la denuncia presentata da una donna di 78 anni e da un 37enne proprietario di un piccolo market. Il primo a segnalare i comportamenti dell'uomo era stato, nell'ottobre scorso, un commerciante di 37 anni, di origini straniere, che gestisce un minimarket a Labico. Per un certo periodo, quasi ogni giorno, l'uomo si presentava nell'attività portando via diversi prodotti senza pagare, invitando il titolare «a segnare il debito che avrebbe pagato successivamente». Superata la somma di 80 euro, però, il market non ha voluto più fare credito all'uomo che ha iniziato a minacciare sia il titolare che la commessa, chiedendo anche somme di denaro. Qualche giorno fa, invece, alla stazione dei carabinieri di Labico si è presentata la 78enne che ha raccontato di essere stata avvicinata, tempo prima, da questo 60enne che, con modi garbati, le aveva chiesto soldi per acquistare generi alimentari. Mossa a compassione, la donna gli aveva dato qualche euro. L’episodio, però, si è ripetuto per qualche giorno, sempre con le stesse modalità che, ad un certo punto, sono cambiate. Una volta capito che l’anziana viveva, da sola, l’uomo si è presentato in casa e, introducendosi contro la volontà della donna, ha insistito per avere 25 euro. Dinanzi alle resistenze della poveretta, l’uomo l'ha minacciarla ed intimorita, esortandola a prelevare i soldi nel bancomat dell'ufficio postale e, successivamente, a recarsi con lui al supermercato per fare la spesa. Una situazione insostenibile che la vittima ha deciso di denunciare ai carabinieri. Dalle indagini avviate si è capito che le due storie avevano lo stesso protagonista e i carabinieri, di concerto con la Procura della repubblica di Velletri, hanno ottenuto un ordine di custodia cautelare che ha portato i militari ad arrestare l’uomo e condurlo nel carcere di Velletri con l’accusa di estorsione. Fondamentale, ancora una volta, è il ruolo avuto dalle vittime che, grazie alla loro denuncia, hanno permesso alle forze dell’ordine e alla magistratura di intervenire.