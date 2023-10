Roma, malore su un autobus a piazza Venezia: uomo muore sotto gli occhi degli altri passeggeri

Panico tra i passeggeri su un autobus a Roma. Una persona a causa di un malore sarebbe deceduta a bordo di un mezzo a piazza Venezia mentre il bus transitava all'incrocio con via del Corso. Secondo le prime informazioni l'autobus si trovava in piazza Venezia all'incrocio con via del Corso quando un passeggero ha accusato un malore, portando il conducente a fermare il bus e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono giunte le pattuglie della polizia locale del Gruppo Trevi e il personale del 118.

