Incidente in via Trionfale, morto un altro pedone in 24 ore a Roma: il conducente aveva 63 anni

Aumentano gli incidenti a Roma: in 24 ore un'altra persona è stata investita. Il primo episodio è avvenuto in via Casilina dove un uomo è stato investito. Alle luci del primo maggio, un altro pedone è stato investito e ucciso nella capitale. La vittima è un uomo, morto sul colpo.

Cosa è successo

L'incidente stradale si è verificato all'altezza del civico 8369 di via Trionfale, cinquanta minuti dopo la mezzanotte del due maggio. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale con il gruppo Cassia e i medici del 118.

Secondo quanto appreso un uomo di 63 anni al volante di una Daewoo Matiz ha centrato il pedone, un uomo di origini peruviane, sulla via Trionfale, fermandosi poi a prestare i primi soccorsi risultati vani. Il pedone, secondo i primi riscontri, non avrebbe attraversato sulle strisce pedonali. Si indaga per ricostruire la dinamica del sinistro.

All'alba del primo maggio un'altra vittima, anche in quel caso un uomo investito e ucciso all'altezza di via Casilina in quell'occasione.

I dati

Dall'inizio dell'anno in Italia sono morti 140 pedoni, tra i quali la bambina di 7 anni investita oggi nel Napoletano, secondo i dati dell'Osservatorio Asaps (Associazione sostenitori amici polizia stradale).

Una strage senza fine, con un decesso ogni 19 ore sulle strade italiane, anche se ad aprile l'andamento è migliorato rispetto ai mesi precedenti. In testa alle regioni con più decessi c'è il Lazio con 32, quasi un quarto del totale, di cui ben 18 a Roma. Segue l'Emilia-Romagna con 15, poi la Lombardia con 14 e la Campania con 13.

A gennaio ci sono state 51 persone investite mortalmente, 36 a febbraio e 31 a marzo. Tredici i decessi nel mese di aprile. In tutto sono morti 89 uomini e 42 donne. Quattro i bambini pedoni che avevano meno di 10 anni, mentre 59 pedoni avevano più di 65 anni.