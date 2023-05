Schianto contro un palo della luce: ragazza di 19 anni intrappolata nell'auto

Schianto, ragazza di 19 anni grave. Ieri sera, intorno alla 20, una squadra del Comando dei vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto è intervenuta vicino alla zona Industriale di Casoli di Atri, in provincia di Teramo, a causa di un incidente stradale. Una Citroen C1, con alla guida la ragazza 19enne, mentre percorreva la Sp 27 A, è andata fuori strada e ha finito la corsa contro un palo della pubblica illuminazione. La giovane è rimasta incastrata nell'abitacolo e è stata liberata dai vigili del fuoco.

La ragazza è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in ambulanza all'ospedale Mazzini di Teramo. I vigili del fuoco hanno anche provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato. Sul luogo dell'incidente è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Silvi per i rilievi dell'incidente e regolare il traffico.