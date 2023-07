Roma, romeno muore nel rogo della baracca: salvi i due amici che erano con lui

Tragedia nella notta scorsa: un uomo di 55 anni, di nazionalità rumena, è deceduto nell’incendio della baracca dentro cui viveva in via Appia Nuova, all’altezza del civico 767 in zona via Paolino/via Demetriade.

Per cause ancora da accertare la baracca dove viveva è stata distrutta dalle fiamme. L’allarme è stato dato da un carabiniere fuori servizio che ha notato le fiamme e chiamato i soccorsi. Sono intervenuti agenti della polizia di stato, personale del 118 e i vigili del fuoco - con quattro squadre e il funzionario di turno - che, dopo aver domato il rogo, hanno rinvenuto il corpo carbonizzato dell’uomo, intorno alle 21 di domenica sera. A quanto risulta, al momento dell’incendio, la vittima era insieme ad altri due amici che sono riusciti a salvarsi. La salma è stata portata al policlinico di Tor Vergata per l'autopsia.

