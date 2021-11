Fiamme nel quartiere Cavoni di Frosinone. A fuoco una baracca utilizzata come rifugio da alcuni senza tetto. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Una persona è rimasta intossicata e portata in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Le fiamme sarebbe state innescate dall'esplosione di una pentola.