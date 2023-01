Venerdì 6 Gennaio 2023, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 08:31

Ha stipulato centinaia di polizze assicurative (in special modo per le automobili), ma da qualche giorno è sparito nel nulla. È giallo a Rocca Priora per la scomparsa di un broker assicurativo del posto di 51 anni che ha proposto polizze a prezzi vantaggiosi a numerosi concittadini (sia privati che titolari di piccole attività commerciali) i quali, dopo aver pagato in anticipo, si sono accorti di non essere coperti per i periodi richiesti. Sono circa cinquanta le denunce già arrivate alla locale caserma dei carabinieri e i militari si sono subito messi all'opera per cercare di chiarire i contorni della vicenda.

LA SCOPERTA



L'assicuratore, che da anni opera in città e ha pure un ufficio nella centrale via Roma, si è reso irreperibile ormai da Natale, ma i tanti concittadini che si sono affidati a lui vogliono capire cosa sia accaduto: «Io sono una sua cliente da circa quindici anni, praticamente da quando ho preso la patente racconta Silvia Poi, per comodità, non ho più cambiato e ora ho fatto questa scoperta decisamente inaspettata. L'ultima assicurazione con lui l'avevo fatta a luglio per la mia automobile e come sempre ho pagato (220 euro circa, ndr) per una copertura semestrale. Qualche giorno fa, mentre ero dal parrucchiere, ho sentito per caso che diversi cittadini avevano avuto un problema con quel broker e così ho fatto una verifica sulla mia polizza. Di fatto lui aveva pagato la compagnia assicurativa mese per mese, ma fino a novembre: dunque era un mese che io giravo inconsapevolmente senza la copertura con tutti i rischi del caso se avessi fatto un incidente. Inoltre in fretta e furia ho dovuto stipulare un nuovo contratto assicurativo. I danni per me sono stati limitati, ma so che ci sono state persone che hanno pagato per un anno e che avevano rinnovato la polizza da poco. Sinceramente non mi aspettavo questa cosa: pur avendoci parlato poco nel corso di questi anni, mi è sembrata sempre una persona tranquilla e pure abbastanza disponibile quando mi è capitato di chiedergli qualche cortesia. Magari è finito in una brutta situazione».



I DANNI



La vicenda è inevitabilmente finita sui principali gruppi social cittadini dove tanti hanno denunciato di aver avuto lo stesso problema: «Quasi tutta la mia famiglia ha stipulato polizze con lui» si rammarica Nadia, mentre Pamela è avvelenata: «Mio padre sono sei mesi che va in giro senza assicurazione grazie a questo soggetto, ringraziando Dio non è successo nulla in questo lasso di tempo». Anche la testimonianza di Eliana è sulla stessa linea d'onda: «Abbiamo avuto una brutta sorpresa a seguito di un controllo della polizia municipale di Colleferro: mio marito e i miei figli si sono ritrovati scoperti dall'assicurazione grazie a questo individuo che ha incassato i soldi e non ha stipulato la polizza con la compagnia di riferimento». Cristina sottolinea che «era già accaduto in passato che avesse avuto problemi con le assicurazioni e i relativi assicurati», ma c'è anche qualcuno che è più comprensivo: «Per noi era una persona onesta scrive Simona - Io pure essendo stata truffata credo ancora che esista un motivo serio: non mi sembrava assolutamente un delinquente» e come lei la pensa anche Giulia: «Senza voler giustificare nessuno, chissà in quali acque avrà dovuto navigare». I carabinieri stanno raccogliendo alcune testimonianze e invieranno tutte le risultanze delle indagini alla procura della Repubblica di Velletri per l'avvio di un procedimento giudiziario che potrebbe portare a una denuncia ai danni del broker per truffa e appropriazione indebita di denaro, qualora il 51enne non riesca a mettersi in regola a stretto giro di posta.

