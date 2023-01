Roma incendio in nottata: a fuoco 25 furgoni e auto della Hertz. Foto Luciano Sciurba

Roma, inferno di fuoco poco prima delle 3 di questa notte nella zona di Capannelle, dove è divampato improvvisamente un violento e repentino incendio nel piazzale di via Appia Nuova, dove erano in sosta e sono andati a fuoco circa 25 mezzi tra auto e furgoni della azienda di autonoleggio Hertz. Sul posto hanno operato per diverse ore i vigili del fuoco di Roma Tuscolano e di Marino con alcune autobotti. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dalla polizia locale di Roma Capitale presenti sul posto. Nel piazzale all'aperto erano parcheggiati i mezzi di autonoleggio, furgoni e auto, proprio davanti all'ippodromo di Capannelle. L'incendio è stato domato solo intorno alle 6.30 di questa mattina del primo giorno dell'anno, non si esclude nessuna causa, ci sono indagini in corso per accertare le cause, i mezzi erano parcheggiati in maniera sparsa, questo fa pensare all'origine dolosa del tremendo rogo. Foto Luciano Sciurba