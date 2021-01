Un infarto fulminante lo ha colto mentre era nel suo ufficio. Domenico De Amicis, 53 anni, assicuratore, di Avezzano, è morto sulla sedia e inutili sono stati i tentativi dell’equipaggio del 118 che ha provato per alcuni minuti le manovre di rianimazione. Il malore ha colto Domenico poco dopo le 18 di ieri: era nella suo ufficio che si trova nei pressi della Coop di Avezzano. Con lui c’era un’impiegata che ha chiesto di chiamare i soccorsi, perché il 53enne si stava sentendo male, ma è spirato dopo un po’.

Sposato, lascia la moglie e i figli. Decine i messaggi di cordoglio postati sul web. Molto conosciuto in città non solo perché in passato gestiva un bar ma anche perché tifoso dell’Avezzano calcio: «Un tifoso vero. Domenico De Amicis. Avremmo voluto raccontarvi di una sua iniziativa. Di un suo gesto a sostegno del club. E invece siamo costretti a raccontarvi che Domenico oggi ci ha salutato. All’improvviso. Amico del presidente Paris, in prima persona si era impegnato per far tornare al comando del club il nostro patron nell’ottobre del 2019. Ci lascia una persona vera. Un biancoverde dentro e fuori. E riteniamo che questa perdita sia davvero ingiusta. Inaccettabile. Inaudita.»

