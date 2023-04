Falsa polizza da 990 euro, ingannata ottantenne: denunciato il truffatore

Si era presentato telefonicamente come un agente assicurativo e aveva convinto una signora di Spoltore a stipulare una polizza per la propria auto. La donna, un'ottantottenne, aveva versato i 990 euro previsti e aveva atteso che arrivasse la documentazione attestante l'attivazione della copertura. Passato un po' di tempo ha capito che non le sarebbe arrivato alcunché, così è andata nella caserma dei carabinieri di Spoltore dove ha depositato una denuncia per truffa.

I militari hanno avviato un'indagine sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalla signora e, nei giorni scorsi, hanno denunciato un trentacinquenne, originario di Napoli: sarebbe lui l'uomo che, per telefono si era spacciato per un assicuratore. Si tratta di persone che, in genere lavorano in trasferta, colpiscono persone anziane facendo in modo di isolarle dai parenti per il tempo strettamente necessario a farsi dare denaro o oggetti di valore. Arrivano a ondate, ma le forze dell'ordine, che pure su questo genere di reati non abbassano la guardia, non sono mai riusciti ad arrivare oltre l'ipotesi di un'unica regia. Il dato di fatto è che a lavorare sono in tanti, prevalentemente arrivano dalla Campania, molto meno dalla Puglia, pochissimi dal Lazio: a volte si muovono esclusivamente per telefono, altre arrivano sul territorio, ma non si fermano nello stesso posto per più di mezza giornata.