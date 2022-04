Giovedì 28 Aprile 2022, 12:38

TERNI Una vicenda ancora tutta da decifrare e dai contorni inquietanti. Di certo è che i primi ammanchi sono emersi dopo che l’assicuratore di 53 anni ha avuto un grave incidente stradale che lo ha portato a lottare tra la vita e la morte all’ospedale Santa Maria, dove è tutt’ora ricoverato in prognosi riservata in coma farmacologico. Incidente accaduto alle porte di Terni il sei aprile scorso, con l’uomo, solo alla guida di un potente suv, che è finito a tutta velocità contro un albero per cause ancora in fase di accertamento sulla Tiberina nel tratto di strada nei pressi di Quadrelletto.

Dopo l’incidente alcuni clienti, si sono recati nella sua agenzia per avere rassicurazioni sulle polizze da loro accese nel tempo con l’assicuratore, rimasto ferito nel grave incidente. Solo in quel momento avrebbe scoperto che qualcosa non andava per il verso giusto, con i soldi versati nel tempo che si sarebbero volatilizzati o che apparivano nei conti dell’agenzia solo in minima parte. Versamenti fatti all’assicuratore, più che conosciuto a Terni per la sua professionalità e senza mai una macchia nella sua lunga carriera, dal 2005 in poi. Eseguiti da una stretta cerchia di imprenditori e professionisti che gli avrebbero affidato risparmi per centinaia di migliaia di euro, pensando di investirli nel migliore dei modi. Coinvolti soprattutto amici di vecchia data dell’uomo che si fidavano del suo operato e che avrebbero ricevuto regolari cedole annuali, senza mai sospettare nulla. Il primo maxi ammanco quello nei confronti di un imprenditore ternano, che avrebbe avvisato anche gli amici che avevano avuto rapporti finanziari con l’assicuratore.

In pochi giorni c’è stato un vero assalto all’agenzia per avere chiarimenti e per capire cosa dovessero fare. A rispondere alle richieste di chiarimenti il socio che è coompletamente estraneo alla vicenda perché si è legato all’assicuratore ferito da poco meno di due anni. E stata subito avviata un’indagine interna da parte dell’assicurazione e presto potrebbero partire le denunce dei clienti che sarebbero stati raggirati.

Nel frattempo, si indaga sull’incidente occorso all’assicuratore tra Terni e San Gemini, con l’auto che a forte velocità si è schiantata contro l’albero, tra le ipotesi anche quella di un gesto volontario. Ma questo saranno le indagini dei carabinieri a scoprirlo.