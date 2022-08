Addio a Romano Gliubich storico assicurazione

È morto nei giorni scorsi, a 86 anni, Romano Gliubich, pioniere in Abruzzo del comparto assicurativo. Aquilano di nascita, si era stabilito a Pescara a fine anni ’60, avviando nella Galleria River un’agenzia della Lloyd internazionale, successivamente confluita in Milano assicurazioni e poi in Unipol. Famiglia molto nota e stimata nel settore, con la cognata di Romano, Ida Nigro Gliubich, a lungo impegnata all’Aquila nel medesimo settore. Imprenditore di talento, Gliubich fu attivo anche nel settore immobiliare, come amministratore di immobili di prestigio. Fu anche un apprezzato giocatore di tennis, altra passione di famiglia coltivata oggi dal nipote aquilano Paolo Gliubich, e di bridge. Romano Gliubich lascia la moglie Maria Grazia, i figli Francesco e Raffaella, assicuratori, il fratello Stefano, ex dipendente comunale aquilano.