Ragazza investita a Fiumicino, trasportata in ospedale in gravi condizioni

Una adolescente è stata soccorsa e trasferita in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma, dopo essere stata investita da una vettura nel tardo pomeriggio, a Fiumicino.

Matteo Di Pietro, la Lamborghini in due secondi da 145 a 115 km/h. Smart trascinata per 21,7 metri, il giallo della freccia

L' incidente, le cui dinamiche sono in via di accertamento, è avvenuto in via Bezzi, non lontano dal parco pubblico della «Città dei Bambini». Sul posto il personale del 118 e, per i rilievi, gli agenti della Polizia Locale di Fiumicino.