Cade dal rimorchio e finisce sotto la motozappa: morta donna di 67 anni

È morta cadendo dal rimorchio della motozappa. Una fine orribile per Silvia Cantagallo di 67 anni nei terreni di contrada Collalto di Penne dove era nata, ma poi si era trasferita ad Avezzano. È successo nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, dopo che si era recato a Collalto anche un equipaggio del 118 dell'ospedale cittadino. Nulla da fare per la donna. Il piccolo rimorchio si è staccato e ha finito per ribaltarsi. Le ferite riportate sono state letali.

L'allarme è stato lanciato immediatamente. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Penne e i vigili del fuoco sono prontamente riusciti a raggiungere il luogo dell'incidente, su una collinetta a due passi dal quartiere generale della Cogecstre che si occupa di gestire la riserva lacustre. Fino a tarda sera i rilievi sulla dinamica del fatto hanno tenuto impegnati i militari che poi redigeranno il rapporto per l'autorità giudiziaria.