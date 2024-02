Neve nel Lazio? La speranza degli operatori è per questo fine settimana: «Ci aspettiamo 40 cm»

E' stata una stagione da dimenticare per gli impianti sciistici del Lazio. E continua ad esserlo, visto che le immagini delle montagne della Regione sono brulle e senza neve. Il Terminillo, Monte Livata, Campo Staffi e Campocatino a causa di una stagione con temperature miti e scarsa pioggia, non hanno avuto la neve che si sperava. Ed è stato impossibile mettere in funzione anche gli impianti per la neve artificiale.

Previsioni neve, ecco dove arriva con il maltempo. Weekend di Carnevale con pioggia e forti venti

Terminillo e la mancanza di neve, i maestri di sci attaccano l'Asm

Questa settimana, però, dovrebbe cambiare qualcosa, in questa ultima parte di stagione invernale che gli operatori sperano possa almeno esprimere un leggerissimo cambiamento. «Stiamo aspettando la neve dovrebbe arrivare tra sabato e domenica. Aspettiamo una quarantina di centimetri. Se è così, apriranno subito gli impianti. Speriamo bene», dicono dall'Asd Rifugio Viperella, una delle perle di Campo Staffi.

Sulla montagna di Filettino, così come nelle altre zone dell'Appennino laziale, è stata una stagione di ciaspolate. E, come ha testimoniato Legambiente in un dossier, di ambienti tutti da trekking senza un francobollo imbiancato.

Secondo le previsioni meteo nel Lazio da domani dovrebbe abbassarsi la temperatura. La speranza di chi vive la montagna e che spera di fare una sciata nella regione è di una nevicata proprio nel fine settimana. Ma la probabilità che tutto questo avvenga non è altissima (le temperature dovrebbero scendere sotto lo zero). E, oltre a questo, dovrebbe fare la neve giusta per permettere di attaccarsi e creare quello strato necessario per andare con gli sci.