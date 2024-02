Morena, cade dal balcone mentre sistema la tenda del vicino: Piergiorgio Riccardi muore a 49 anni

La tenda del vicino di casa incastrata, il tentativo di ripararla e, in un attimo, la tragedia. Il corpo senza vita sull'asfalto e le urla dell'anziano inquilino che poco prima gli aveva chiesto la cortesia di aggiustarla.

Piergiorgio Riccardi, 49 anni, precipitato l'altra mattina,intorno alle 1130, da un balcone del secondo piano di una palazzina al numero civico 55 di via Tenuta del Casalotto, a Morena, è deceduto sul colpo. Un volo di quasi cinque metri nella rampa del garage e un impatto violento a terra. Lascia la moglie e tre figli, con i quali viveva in un appartamento al primo piano. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118, intervenuti insieme con i vigili del fuooco e le volanti di polizia: i soccorritori non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

L'incidente



Lo strazio della donna rimasta adesso sola a trainare la famiglia e a fare i conti con il dolore di una perdita immane. «Mio marito non c'è più - ha sussurrato al citofono la moglie -- tutto questo non sembra reale...».

«Ancora non ci crediamo - dicono al Centro diagnostico Morena, il laboratorio al piano terra della palazzina - siamo sconvolti, conoscevamo lui e la moglie, venivano spesso quì per fare le analisi, una persona estremamente disponibile e cordiale».

La notizia è rimbalzata nelle ore successive all'incidente nei vari gruppi social di Fb, dove in molti hanno lasciato messaggi di condoglianze e vicinanza ai figli e alla moglie. «Un incidente che ha dell'assurdo - ha detto una residente, Eleonora Greco, attonita, come tante altre persone che vivono a Morena, per il tragico fatto costato la vita al quarantanovenne - era anche giovane poverino».