Sparatoria a Morena, due giovani gambizzati. Il terzo agguato in pochi giorni nella capitale

Le pistole continuano a sparare in varie zone della città. Domenica sera Fabrizio Vallo è stato crivellato di colpi sotto casa ad Ostia e ieri, sempre sul Litorale una coppia è stata ferita sempre a colpi di arma da fuoco. Questa notte, invece, addirittura sono due i feriti a revolverate: l’ennesimo ferimento ad opera della criminalità.

Ostia, spari alle gambe di una coppia di ristoratori: c'è la pista dello spaccio

Questa volta è accaduto a Morena su un tratto di via dei Sette Metri. A rimanere gambizzati un giovane di 27 anni con precedenti penali ed uno di 21 anni. I colpi di pistola sono stati sentiti dai residenti che hanno subito allertato il 112. E’ stata la polizia ad intervenire sul posto. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Un ferito è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Due colpi l’hanno preso alle gambe. Uno si è conficcato a pochi millimetri dalla vena femorale. Se l’avesse presa ci sarebbe stata un’emorragia che poteva essergli fatale.

LE INDAGINI

Le indagini sono puntate sulla criminalità organizzata che da anni infesta quel quadrante di città. I feriti non hanno voluto collaborare. E’ probabile che abbiano paura di rimanere uccisi in un altro agguato.

L’inchiesta è indirizzata su un giro di droga di cui potevano fare parte i feriti. Forse qualche boss che è uscito di galera e che ora vuole riprendere saldamente in mano il mercato della droga.