È morto Stefano Mastropietro, padre di Pamela, la 18enne stuprata, uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018 a Macerata. L'uomo aveva 44 anni. «Almeno tu ora puoi riabbracciarla! Vi mando un grandissimo abbraccio angeli. Amore di mamma, accogli il tuo papà tra le tue braccia»: con queste parole Alessandra Verni, la mamma, ha voluto dire addio all'ex marito su Facebook.

Stefano Mastropietro, la dinamica della morte

Il papà di Pamela è stato trovato morto questa mattina intorno alle 11 nella sua casa in zona Romanina, nella Capitale. Secondo gli inquirenti e il medico accorso sul posto il decesso risalirebbe ad alcuni giorni prima. Il corpo, secondo una prima ricostruzione, era riverso a terra e c'era del sangue. Una delle ipotesi è quella che possa avere avuto anche un malore ed essere caduto, ma al momento nulla è escluso. Motivo per cui sarebbe stata disposta l'autopsia.

Distrutta Alessandra Verni: «Per la nostra famiglia oggi è l'ennesima mazzata, un dolore enorme. Ancora non sappiamo nulla, pare sia stato un malore, ma per il momento non sappiamo di più».