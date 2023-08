Mercoledì 2 Agosto 2023, 23:17 - Ultimo aggiornamento: 23:19

Una rapina lampo messa a segno non appena si è avvicinato al ristorante: alla vittima, A.B. romano di 30 anni, non è rimasto altro che consegnare il Rolex e i soldi, 200 euro. L’allarme è scattato martedì intorno alle 19.30, in un ristorante di cucina mediterranea in via Flavia Demetria, a Morena, nel quadrante est della Capitale. Sul posto sono intervenute due pattuglie del reparto Volanti incaricati delle indagini e ora a caccia dei due banditi scappati a bordo di uno scooter.

Roma, la banda dell'Audi nera colpisce ancora: rapina notturna alla banca poi la fuga

Rapina choc nel ristorante a Morena

Secondo quanto ricostruito fin qui, il 30enne era appena arrivato nel locale. A quel punto, uno dei due banditi armato di pistola si è avvicinato puntandogli l’arma contro. La vittima ha consegnato il Rolex, una collanina e 200 euro. Poi si sono dati alla fuga mentre nel locale scattava l’allarme. L’ipotesi degli investigatori è che il 30enne, arrivato a bordo di un Suv, sia stato notato e seguito per alcuni chilometri dalla batteria di rapinatori. Quando si è fermato, è scattata la trappola. «Non mi sono accorto di nulla, solo quando ho visto la canna della pistola contro di me ho capito cosa stava accadendo» avrebbe riferito ai poliziotti che hanno avviato una fitta rete di ricerche. Intanto hanno visionato le immagini di video sorveglianza in entrata e in uscita dal quartiere. Hanno quindi raccolto i dati e gli spostamenti della vittima: «I rapinatori sono andati a colpo sicuro- dicono i poliziotti- hanno colto di sorpresa la vittima che non si era accorto di essere seguito». Una rapina lampo di una delle bande dei Rolex che nelle ultime settimane ha messo a segno diversi colpi nella Capitale. Tra le vittime anche Alessio Cerci, ex giallo rosso, che era al volante del suo Suv e stava rientrando a casa, insieme al moglie e al figlioletto, dallo stadio Olimpico dove si era appena disputata la finale di Coppa Italia. I banditi, a bordo di uno scooter, avevano colpito il vetro e puntato la pistola contro il calciatore che però aveva reagito ingranando la marcia. Dopo il colpo sfumato, i banditi hanno seguito Cerci per alcuni chilometri tra i quartieri Trastevere e Portuense prima di darsi alla fuga. Sul caso indaga ora la sezione Antirapina della squadra Mobile.

Roma, raffica di furti nelle ville e il ladro finisce sui social: ​l’altra notte si è trovato faccia a faccia con una coppia

Le bande

Gli investigatori da settimane stanno indagando sulle batterie di rapinatori, ora incubo degli automobilisti romani. Con la nuova tecnica infatti, i banditi armati di pistole, affiancano ai semafori o nel traffico le auto di grossa cilindrata minacciando le vittime. Le rapine sono state messe a segno nei quartieri Parioli, Prati, Monteverde, Eur. A Talenti- lo scorso 4 maggio- la rapina era finita a colpi di pistola. I rapinatori a bordo di uno scooter avevano avvicinato una Mercedes sui cui viaggiavano due imprenditori. Alla vista dell’arma, hanno però reagito inseguendo i malviventi: una volta bloccati nel traffico, la vittima ha impugnato la sua pistola (regolarmente registrata) e aveva sparato alcuni colpi in aria.