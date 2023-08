Morena, uccisa a 11 anni durante una rapina a Lanus: presa a calci e trascinata da due aggressori

I dettagli emersi nelle ultime ore sulle cause della morte della bambina di 11 anni uccisa ieri a Lanus, nella provincia di Buenos Aires, hanno generato ulteriore rabbia e indignazione in Argentina. Morena è morta infatti non per il colpo alla testa sofferto per la caduta mentre veniva trascinata da due aggressori in moto, ma per un colpo infertole senza pietà all'addome che le ha provocato un'emorragia interna risultata fatale. Probabilmente un calcio, ritengono i medici forensi.

Morena, uccisa a 11 anni: le indagini

Lo sviluppo delle indagini ha stabilito inoltre che a infierire sulla bambina non sarebbe stato il ragazzo di 14 anni arrestato immediatamente dopo l'uccisione.

Commozione a Lanus

In questo contesto di forte commozione, e a pochi giorni dallo svolgimento delle primarie presidenziali, si svolgeranno oggi i funerali della bambina. Migliaia di persone si sono già radunate nel quartiere di Villa Diamante, una delle zone più povere e insicure dell'hinterland di Buenos Aires, per partecipare alle esequie con striscioni e cartelli che chiedono «giustizia per Morena».