Miss Italia 2022, testimonial della campagna sulla sicurezza stradale

La vita è troppo importante per buttarla via, bisogna averne cura. Lasciati guidare dal buonsenso! E’ questo lo slogan della campagna del Ministero dei trasporti guidato dal ministro Matteo Salvini sul tema della sicurezza stradale. A scendere in campo e a fare da testimonial a questo importante “messaggio” Miss Italia con Francesca Maini (Miss Roma) Azzurra Gallinari (Miss Molise) Lavinia Abate (Miss Italia 2022) Anita Lucenti (Miss Sicilia) Carolina Vinci (Miss Sardegna e Miss Cinema). Ognuno di noi può fare la differenza per fermare la strage di giovanissimi sulle nostre strade, noi ci crediamo. E tu? Continua così la pubblicità sulla quale è intervenuta anche la patron Patrizia Mirigliani: «Il Concorso è fatto da ragazze e parla al mondo dei giovani. Per questo - spiega Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia - ci è sembrato naturale, davanti alle troppe vite spezzate, alla sofferenza e al dolore delle famiglie, fare qualcosa sul tema del rispetto delle regole sulla strada per contribuire a rendere più sicuro il futuro dei nostri figli». L’iniziativa che verrà diffusa sui canali social del Concorso e promossa durante le fasi delle selezioni, in oltre i 400 eventi sul territorio nazionale, vedrà come protagoniste 5 miss in primis la 18enne Lavinia Abate, Miss Italia 2022.

Sicurezza stradale, Mit: via alla campagna con Miss Italia

«Sono molto contenta di aver preso parte a questa campagna sulla sicurezza stradale - le parole di Lavinia - perchè nonostante rimanga un tema molto delicato ritengo debba arrivare a tutti ma soprattutto a noi giovani che spesso sono coinvolti in incidenti stradali. Incidenti che con molte attenzioni si possono evitare, essere prudenti, lucidi e concentrati ma soprattutto consapevoli, evitando di correre troppo, di mettersi alla guida senza aver abusato di alcunché perchè uscire la sera per divertirsi si può, ma ripeto sempre con responsabilità».

Un ringraziamento infine è arrivato dalla patron storica del concorso Patrizia Mirigliani: «Ringraziamo il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per la collaborazione all'iniziativa che testimonia la grande volontà e l'impegno a fermare questa strage silenziosa, lavorando sulla prevenzione e sull’educazione stradale. Ci auguriamo di trovare il sostegno di tanti amici perché questa è prima di tutto una battaglia di civiltà. Proteggiamo la Vita, la nostra e quella degli altri, perchè è la cosa più importante che abbiamo». Questa è la prima di una serie di iniziative di sensibilizzazione a cui sta lavorato il dicastero del ministro Salvini che entro fine mese fisserà una riunione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'educazione stradale nelle scuole, il tutto in attesa della modifica del nuovo codice della strada.

