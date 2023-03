Federica Nargi, età, compagno, figli, dieta e Instagram: chi è l'ex velina ospite di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile

Federica Nargi ospite a Stasera tutto è possibile. La “step Dance” è il titolo scelto da Stefano Di Martino per salutare, stasera in tv, i telespettatori del suo comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy in onda dall'Auditorium Rai di Napoli lunedì alle 21.20 su Rai 2 giunto all'ultima puntata. Molti, come sempre, i giochi che si avvicenderanno nel corso della serata, da Step Burger a C'era una giravolta, passando per Fotomimo, La coppia che scoppia e Serenata Step, fino agli sketch nella Stanza inclinata per un'altra serata all'insegna del buonumore e del sorriso. E molti gli ospiti. Oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa settimana imiterà Milly Carlucci, Maria De Filippi e Ornella Vanoni, saranno Max Giusti, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina, Alessio Sakara, Flora Canto, e, per la prima volta, Massimo Lopez, oltre la moglie di Matri. Ma vediamo insieme, chi è Federica Nargi?