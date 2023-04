«C'è posto? Siamo in quattro». E al ristorante di Sermoneta si presenta Miriam Leone con marito e amici

«Mi ha chiamato un uomo, ha prenotato per quattro persone chiedendomi se c'era posto». Nel gruppo atteso al ristorante Bonifacio VIII di Sermoneta ieri alle 15 c'era anche l'attrice ed ex miss Italia Miriam Leone. Quando è entrata nel locale, manco a dirlo, tutti i clienti si sono girati. «Ma è davvero lei?», si chiedevano. Si, era lei.

«Una persona affabile, gentile e disponibile con tutti», racconta il titolare Vincenzo Piccolo, che non è nuovo ad accogliere vip nella sua locanda e che con la Leone e il marito ha parlato a lungo tra una portata e l'altra.

In questi giorni l'ex modella è impegnata nelle riprese di “Miss Fallaci” per Paramount+ ma si è ritagliata un pomeriggio di relax a spasso per il borgo medievale in provincia di Latina noto per essere stato set di 94 film. «Sermoneta è bellissima, ne avevo sentito parlare molto bene ed è stata una piacevole scoperta», ha detto l'attrice a coloro che le hanno chiesto la ragione della sua presenza.

Dopo il pranzo, consumato insieme al marito Paolo e a due amici, ha passeggiato per i vicoli del borgo fino verso le 18, quando è ripartita per rientrare a casa a Roma. Non prima di una foto con Vincenzo Piccolo e la moglie Barbara. «Ci ha autorizzato a postarla sui social, altrimenti non l'avremmo mai fatto. Barbara gelosa? No, stiamo per festeggiare 25 anni di matrimonio. Anche lei è rimasta affascinata dalla Leone».