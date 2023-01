Miss Italia Lavinia Abate incanta al Gran Galà della Solidarietà: «Un onore e un piacere esserci stata»

Miss Italia incanta al Gran Galà della Solidarietà “Un cuore per tutti …tutti per un cuore”. Lavinia Abate lascia il segno anche alla serata di beneficenza organizzata dal presidente della onlus Ivo Pulcini al Carpegna Palace di Via Aurelia. Una serata all’insegna della musica del divertimento, del glamour ma con al centro un tema importantissimo la solidarietà verso i bambini fragili e meno fortunati come quelli cardiopatici. «Un onore e un piacere aver partecipato al Galà e di aver dato il mio contributo alla raccolta dei fondi per un progetto che aiuterà moltissimi bambini - dice Lavinia accompagnata dalla patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani - ho conosciuto Sergio Cammariere con cui ho avuto il piacere di parlare di musica la mia grande passione e ho rivisto due persone fantastiche come Danny Mendez e Francesca Manzini».

L'iniziativa

Quest’anno l’iniziativa ha raccolto fondi per un villaggio in Argentina che ospiterà oltre 100 bambini (Barrio Ugo Pulcini a Barranqueras, Chaco, Argentina) e a favore dei “piccoli” tibetani in esilio (Tibetan Children Village in India, a cura della sorella del Dalai Lama, Signora Jetsum Pema), oltre che per l’Associazione bambini cardiopatici nel mondo del cardiochirurgo Alessandro Frigiola. Tanti gli ospiti presenti tra cui Manila Nazzaro madrina e presentatrice della serata Andrea Bocelli (collegatosi da remoto), Sergio Cammariere, Emanuela Aureli, Manuela Villa, Anna Lisa Minetti, Antonio Giuliani, Francesca Manzini, l’ex miss Danny Mendez, il presidente della Lazio Claudio Lotito insieme all’aquila Olympia e tantissimi altri. Alla fine della cena, come consuetudine a “La riffa della Solidarietà”, sono stati battuti cimeli che gli amici della Onlus hanno donato all’Associazione per raccogliere più fondi come la maglia di Ciro Immobile e in ricordo dello storico presentatore della manifestazione Fabrizio Frizzi, appassionato di motori, è stata messa a disposizione, del miglior offerente, una moto da collezione, una Bianchi militare “anfibia” del 1946 progettata da Lino Tonti.