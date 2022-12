Lavinia Abate, la nuova Miss Italia romana dal sangue scozzese: «Sogno di diventare una cantautrice»

La 18enne romana Lavinia Abate, già miss Lazio, ieri sera nell'hotel Crowne Plaza St. Peter's di Roma è stata incoronata Miss Italia 2022. Un trionfo arrivato direttamente dai banchi di scuola per la neo miss che frequenta l’ultimo anno del liceo scientifico "Manfredi Azzarita" dell’Istituto a due passi da piazza delle Muse ai Parioli.

Miss Italia, Lavinia Abate è la nuova reginetta. La danza, il pianoforte i grandi sogni: «Ma prima la maturità»

L'incontro con l'attrice Caterina Murino

Un concorso o per meglio dire “il concorso” di bellezza che ha visto Lavinia trionfatrice alla sua prima partecipazione in assoluto. «Ho avuto sempre un interesse per la moda ma Miss Italia è stata la mia prima esperienza nei concorsi di moda di bellezza - dice candidamente Lavinia - è stato tutto casuale, ero in Sardegna in vacanza e ad una cena mi si è avvicinata l’attrice Caterina Murino e mi disse se avessi mai partecipato a concorsi di bellezza e che avevo tutte le carte in regola per partecipare a Miss Italia non, l'avevo neanche riconosciuta, da lì comunque è cominciata la mia avventura».

Incoronata Miss Lazio

Lavinia da allora ha sbaragliato tutte (sono partite in 20mila per arrivare in 21) le sue avversarie passando prima le selezioni provinciale e regionali arrivando, tra le 200 della semifinale di Fano, fino a conquistare la fascia di Miss Lazio e infine entrando tra le 21 che hanno partecipato alla finalissima di Roma. «E’ un’esperienza bellissima e non ci credo ancora perchè non ho mai partecipato mai a concorsi, la mia vita è stata danza per 12 anni, pianoforte e canto, sin da quando ero piccola, ho fatto parte anche del Coro di Santa Cecilia - continua Lavinia - il mio sogno rimane quello di diventare una cantautrice (amo Adele e Ariete) infatti compongo da quando ero piccola occupandomi io stessa dei testi e delle musiche dei brani».

Sangue scozzese

La neo miss ha sangue italiano e scozzese che le scorre nelle vene: «Mio nonno era scozzese mia nonna italiana e mia madre Camilla Frances Adam, insegnante di inglese in una scuola internazionale a Roma - spiega Lavinia - è nata in Scozia ha però incontrato papà Fiorenzo in Italia (che lavora in TIM, ndr)». Lavinia ama la lasagna della domenica che le preparava la nonna a cui non vuole rinunciare per nessuna ragione al mondo ma che adesso le cucina papà che ha una grande passione culinaria. Ama coccolare il suo gatto Luna e i suoi fratelli Ludovico di 12 e Federico di 22 anni che la seguono sempre, ma il suo riferimento nella moda rimane la supermodella statunitense Bella Hadid, (all’anagrafe Isabella Khairiah Hadid ndr). Anche la scuola è stata fondamenta per Lavinia nel suo percorso: «All’inizio i miei compagni non credevano che riuscissi in questa avventura ma alla fine si sono ricreduti - conclude la neo miss - devo dire grazie a tutti i miei docenti soprattutto a Debora Galione e Patrizia Natale che mi hanno sempre supportata e motivata». Felice del successo del concorso arrivato alla 83a edizione, che prima o poi speriamo di rivedere in Rai (il posto che gli compete e che identifica l’Italia quanto il Festival di Sanremo) la patron Patrizia Mirigliani: «E’ stata un’edizione resiliente infatti il claim è stato “la bellezza dei valori” dove è venuto fuori quanto di buono le ragazze fanno nel sociale, ragazze multitasking e impegnatissime. Non esistono le miss e le donne esistono solo “le donne” - ci tiene a dire Patrizia - ogni tanto “le donne” cercano il loro futuro attraverso il concorso di bellezza, ma in queste ragazze c’è tanto altro».