Giovedì 22 Giugno 2023, 13:31 - Ultimo aggiornamento: 13:36

Sono iniziati ieri mattina, con la prima prova di italiano, gli esami di maturità per oltre mezzo milione di studenti in tutta Italia. Non mancano anche alcuni giovani "vip", che nonostante la giovane età e il diploma ancora da conseguire, hanno già assaggiato successo e notorietà.

All'IIS Tommaso Salvini di Roma c'è anche Lavinia Abate, Miss Italia 2022. La ragazza si alla prima prova si è detta «agitata, ma contenta». Come come i suoi compagni "vede" il traguardo alle porte dopo i cinque anni di studio al liceo. Le tracce tra passato e modernità, preoccupavano questa mattina i migliaia di giovani diplomandi che hanno affrontato la prima prova scritta.

«Ho dato il massimo per cinque anni ora spero sia andato tutto bene», ha raccontato Lavinia Abate, eletta la ragazza più bella del Paese nel 2022. «Sono agitata ma contenta: ci tengo». Capelli raccolti, jeans e camicia, Lavinia è stata immortalata mentre si apprestava a scegliere il tema per la prima prova dell'esame di Stato. Sa già cosa farà dopo: «Finito il liceo mi dedicherò alla miagrande passione, la musica, e allo strumento che mi piace (il pianoforte n.d.r.)», ha aggiunto la giovane, mentre il professore le porgeva il foglio protocollo già piegato e controsiglato.

Benedetta Pilato, campionessa di nuoto tra i banchi

Anche la campionessa di nuoto tarantina Benedetta Pilato ieri è stata chiamata alla prima prova scritta dell'esame di maturità, all'Istituto d'istruzione secondaria Principessa Maria Pia, a poche centinaia di metri dalla piscina Meridiana, dove si allena. È apparsa

tranquilla e sorridente, all'uscita della scuola, circondata dalle compagne di classe. Benny, che ha compiuto 18 anni a gennaio, si appresta così a concludere il suo percorso di studi

in scienze applicate.

Nel pomeriggio di oggi, una volta conclusa la seconda prova scritta, prenderà un aereo per Roma e venerdì mattina andrà in vasca per le batterie dei 100 rana nell'ambito del trofeo internazionale "Settecolli" che consente ai partecipanti di ottenere i tempi

minimi di qualificazione per i prossimi Mondiali di Fukuoka, in Giappone, in programma dal 14 al 20 luglio. La nuotatrice tarantina cercherà di ripetere l'exploit dei campionati mondiali di nuoto di Budapest 2022, in cui ha ha vinto una medaglia d'oro nei 100 rana e una d'argento nei 50.