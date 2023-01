Miss Italia Lavinia Abate dopo le vacanze torna a scuola. I compagni: «Sapevamo che ce l’avrebbe fatta»

La nuova Miss Italia Lavinia Abate torna sui banchi di scuola dopo le festività natalizie e ad accoglierla ci sono tutti i suoi compagni di classe e i docenti del liceo scientifico Manfredi Azzarita dell’Istituto Salvini di piazza delle Muse ai Parioli. Non è l’incipit di una favola e non è successo solo a Cerenetola di trasformarsi in principessa ma anche a Lavinia che in questi ultimi giorni dell’anno con fascia e corona di Miss "più bella dello stivale” ha conquistato i cuori di tutti gli italiani. Tornare a scuola e scoprire che la tua compagna di classe è diventata miss Italia non è da tutti i giorni.

«Con Delia ci abbiamo sempre sperato e creduto - dice Gioia, la compagna di banco e migliore amica di Lavinia - ci conosciamo dalle scuole medie, da quando frequentavamo il Petrassi a Ponte Miglio». Amiche inseparabile dentro e fuori scuola (spesso si ritrovano a La Terrazza di Corso Francia, ndr). Quest’anno per loro e tutti i “maturandi” sarà un anno importante l’anno del debutto in società e quello delle matricole per l’università: «Lavina è poliedrica, danza, canta, compone spero che il suo mondo professionale diventi questo - conclude Gioia - il piano B penso rimanga la psicologia, l’ha sempre affascinata, io invece mi iscriverò ad architettura, ma questo non ci dividerà, anzi ci legherà ancora di più».

Una ragazza timida con un animo sensibile almno quello che dice di lei la sua professoressa di Matematica e Fisica Irene Fabbiano che la segue dal secondo anno: «Siamo stati contenti di vederla oggi in classe con la fascia, tutto il consiglio di classe l’ha sempre supportata perchè credeva in lei. Si è sempre dimostrata una ragazza diligente, studiosa e responsabile - conclude la prof - raggiunto questo traguardo che si è meritata riuscirà ad essere più sicura in se stessa e a lottare per i propri sogni». Una curiosità che la dice lunga sulla bellezza e il candore di Lavinia, da quando il concorso, agli inizi degli anni duemila, ha consentito la partecipazione solo alle ragazze maggiorenni, Lavinia è la seconda Miss più giovane. Più piccola di lei ha indossato la fascia solo Maria Perrusi, la Miss eletta nel 2009, che compì 18 anni proprio durante la finale.