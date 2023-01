Maltempo Roma, pioggia e nubifragi in arrivo. Scatta l'allerta meteo nel Lazio

Freddo polare, venti forti e burrasche. Da oggi 16 dicembre inizia la svolta meteo che ci porterà nel cuore dell'inverno. Nel Lazio è già scattata da questa mattina l'allerta per condizioni meteorologiche avverse che durerà 36 ore. Il Centro Funzionale della Regione Lazio ha emesso un avviso per condizioni meteorologiche avverse, prevedendo venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali.

Maltempo Roma, le previsioni: in arrivo giorni di temporali e vento. Temperature giù (ma niente neve)

Pomeriggio di domani venti e burrasche

Già da oggi è scattata la prima fase di maltempo caratterizzata dall'arrivo di aria polare. Ma La fase clou del peggioramento è prevista domani pomeriggio quando i venti potranno arrivare a raffiche ben oltre i 100 chilometri orari in Appennino.

Sono attese piogge, temporali, ma anche nubifragi con possibili grandinate nelle regioni tirreniche, iniziando da Toscana e Lazio, ma anche in Campania e in Calabria. Attese nevicate anche sull'Appennino centrale, fra Toscana, Umbria e Marche.

Mercoledì calo termico e neve in collina

Mercoledì sarà l'ultima giornata di questa fase di arrivo dell'inverno con pioggia e temporali nella fascia tirrenica. Sarà proprio in questa giornata che si verificherà il più brusco calo termico con temperature in picchiata verso lo zero. Previste nevicate anche in collina nell'appennino centrale e in Sardegna sui rilievi. Ancora niente neve al Sud, ma in nottata qualche nevicata potrà arrivare sui rilievi di Molise e Campania fino a 1.000-1.200 metri.

Neve a Roma?

Secondo 3b meteo ecco le città interessate dalle possibili nevicate di questa settimana. Da martedì fiocchi su Torino, Alessandria, Asti, Vercelli, Como, Lecco, Varese, Bergamo, Brescia, oltre a Sondrio, Trento, Bolzano, Belluno. Pioggia a tratti mista a neve sarà altresì possibile su Milano, Pavia, Lodi, Cremona, Piacenza, Parma, Reggio Emilia. Entro mercoledì pioggia mista a neve su Verona, Vicenza, Treviso, Pordenone e Udine.

Per il momento a Roma non è prevista neve ma solo forti temporali. Attenzione però sui castelli romani dove da mercoledì potrebbe arrivare qualche nevicata.

