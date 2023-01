Meteo arriva l'inverno: neve negli appennini e vortice polare in arrivo dal 17 gennaio

Dopo un mese di caldo anomalo in questi giorni ci sono state le prime nevicate nell'Appennino e l'inverno potrebbe finalmente arrivare (in ritardo) a metà gennaio. Lo confermano i modelli matematici che prevedono una sferzata d'aria fredda, un "vortice polare" in rotta verso il nostro paese a partire da metà della prossima settimana.

«Ci stupiamo dell'arrivo della neve ma dovrebbe essere normale in queste date» commenta Gabriele Serafini, Tecnico Meteorologo AMPRO e gestore della pagina Meteo Lazio «Ma dalla prossima settimana, a partire dal 17 potrebbe finalmente riattivarsi l'inverno con l'arrivo di aria fredda».