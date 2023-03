Maltempo Roma, bomba d'acqua nel pomeriggio: grandine e traffico in tilt. Previsioni e zone colpite

Nuova bomba d'acqua su Roma nel pomeriggio, dopo quella che ha colpito la Capitale questa mattina. Un lunedì difficile per i romani, per via dell'orario di punta in cui si è scatenato il fenomeno atmosferico: l'acqua è scesa verso 16.00, dopo la pioggia delle 7.45. In orari di punta: quando la gente va a lavoro e porta i figli a scuola. In alcune zone è arrivata anche la grandine.

Maltempo Roma oggi, nuova bomba d'acqua

Traffico in gran parte della città, dalle periferie al Centro. In pochi hanno avuto il coraggio di prendere lo scooter o la moto. Il cielo è cupo, il meteo prevede brutto tempo tutta la giornata.

Il traffico

Dall'Eur a Roma Nord, senza considerare il Grande raccordo anulare, lunghe code in strada. Dopo l'allarme siccità, comunque la pioggia era attesa e finalmente è arrivata.

Quali sono le zone colpite

Da Bassano Romano, in provincia di Viterbo, è in corso nel pomeriggio una grandinata con i fiocchi. Anche a Roma est, villaggio prenestino, tuoni e pioggia. La grandine colpisce anche la Bufalotta, Monte Mario e l'Eur.

L'allerta

Continua l'allerta gialla nel Lazio. La protezione civile ha avvisato che per tutta la giornata di oggi si prevedono venti di burrasca da ovest-nord-ovest, con raffiche di burrasca forte specie lungo i settori costieri e quelli appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte.