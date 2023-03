Meteo, pioggia e venti di burrasca dopo l'anticipo di primavera. Da Roma a Napoli, è allerta al Centro-Sud

Meteo, torna il maltempo dopo l'anticipo di primavera. Pioggia e venti di burrasca stanno per abbattersi nel nostro Paese, in particolare al Centro-Sud. Dal Lazio fino alla Calabria, la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sulla base delle previsioni disponibili, è stata individuata una saccatura associata ad una vasta area depressionaria in transito sull'Italia, con precipitazioni che interesseranno gran parte dello zone del Centro e del Sud. Contestualmente, assisteremo a una decisa intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca che interesseranno queste Regioni, in particolar modo i settori montuosi e costieri, a cui saranno associate possibili mareggiate lungo le coste.

Allerta Meteo, vento forte e temperature in calo: primavera addio, torna l'inverno. Le previsioni

Allerta meteo in 8 regioni

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 14 marzo, venti di burrasca dai quadranti settentrionali su Lazio, Sicilia e Campania, in estensione ad Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, con raffiche specie lungo i settori costieri e su quelli appenninici. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Cagliari, chiusi parchi e cimiteri

A causa delle condizioni meteo in peggioramento per forti raffiche di vento a Cagliari «e con l’obiettivo di preservare la sicurezza e la salute pubblica», in via precauzionale e stata disposta la chiusura immediata del Parco di Bonaria e del sentiero superiore del Parco di Tuvixeddu. Saranno inoltre possibili chiusure localizzate negli altri parchi e giardini cittadini, valutate caso per caso. Chiusi anche tutti i cimiteri cittadini. Lo rende noto il Comune.

Torna la neve in Valtellina

Dopo mesi di prolungata siccità o precipitazioni ridotte, in Valtellina è tornata la neve alle quote superiori ai 1800 metri e la pioggia sul fondovalle. Soddisfatti almeno in parte gli operatori turistici e gli agricoltori per l'acqua sui campi per la quasi assoluta mancanza di precipitazioni piovose che si protraeva da troppo tempo. Il meteo è annunciato instabile anche per le prossime 24 ore. Si registra un brusco calo delle temperature sull'intero territorio provinciale.