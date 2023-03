Pioggia e grandine sulla città italiane: le condizioni atmosferiche ritardano la venuta della primavera

A Roma la primavera si è presa una «pausa». Grandine all'aeroporto di Ciampino, in zona Eur e Tormarancia. Rovesci in via del Tintoretto e in via Laurentina. Pioggia e vento su tutta la capitale con il flusso del traffico bloccato.

Molte novità per l'ultima settimana di marzo e l'inizio di aprile con uno scenario decisamente dinamico che vedrà l'alternarsi sull'Italia di situazioni praticamente antitetiche, una mutevolezza tipica dell'inizio della Primavera. Inizieremo con un'irruzione di aria fredda di matrice artica marittima che porterà molti temporali sulle regioni centro meridionali e un considerevole calo delle temperature soprattutto nei valori minimi con il rischio concreto di gelate tardive fino in pianura al Nord e nelle valli del Centro. Assieme ai temporali avremo anche delle grandinate e il ritorno della neve in Appennino.

Il meteo di lunedì e martedì

Nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, nevicate sulle Alpi confinali e sull'Alto Adige fino a 900/1200m. Tra il pomeriggio e la sera qualche fugace piovasco tra basso Veneto Emilia orientale e Romagna. Centro, ampie aperture sulla Toscana con qualche residuo piovasco al mattino, variabilità e ampie aperture anche sulle Marche. Irregolarmente nuvoloso altrove con piogge e rovesci, occasionalmente a carattere temporalesco. Tra la sera e la notte nuovi rovesci e temporali in arrivo tra Marche, Umbria e Abruzzo. Sud, giornata instabile con rovesci e temporali in movimento da Molise, Puglia settentrionale e Campania verso Basilicata, Calabria e Salento. Possibili grandinate. Temperature in diminuzione al Centro e al Sud, sensibile nelle minime al Nord e al Centro. Venti forti tra Ovest e Nordovest. Mari molto mossi o agitati con burrasche al largo e locali mareggiate lungo la costa.

Il tempo sarà stabile e soleggiato su tutta la Penisola con un po' di variabilità residua al mattino sulle regioni meridionali ma probabilmente senza più fenomeni. Le temperature sono previste in ulteriore lieve diminuzione nei valori massimi, in lieve rialzo in quelli minimi. I venti saranno ancora forti settentrionali al Sud. I Mari molto mossi i bacini meridionali.





Il prosieguo della settimana sarà caratterizzato da una temporanea rimonta dell'alta pressione sub tropicale che porterà temperature estive sulla Spagna già entro mercoledì e molto miti su gran parte d'Italia soprattutto le Isole Maggiori. In questo contesto c'è da valutare il passaggio di una perturbazione atlantica nella giornata di giovedì che lambirebbe il Nord portando delle piogge sulle Alpi e occasionalmente anche sulla Liguria con una nuvolosità irregolare sulle regioni tirreniche.



Roma, pioggia e grandine

Grandine all'aeroporto di Ciampino, Eur e Tormarancia. Rovesci in via del Tintoretto e in via Laurentina.

A Roma oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata, sono previsti 5mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 1841m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Lunedì: la circolazione depressionaria, responsabile di residue deboli piogge mattutine, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Nello specifico sui litorali settentrionali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi ; sui litorali meridionali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; su pianure settentrionali e subappenninche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; sulla capitale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata; sulle pianure meridionali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 1850 metri. Mare da agitato a molto mosso.