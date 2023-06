Roma, auto si scontra con furgone: morta una donna, grave bambino di quattro anni

Tragico incidente stradale in provincia di Roma. Una donna è morta e un bambino di 4 anni è rimasto ferito dopo che l'auto su cui viaggiavano è andata a scontrarsi con un furgone.

Schianto all'incrocio delle autolinee: Smart ribaltata, due feriti

Il fatto è avvenuto intorno alle 16.30 sulla strada provinciale 22A. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 le forze dell'ordine.

La ricostruzione

In base a quanto si apprende il bimbo è stato trasportato in ospedale in codice rosso in elicottero. Rilievi e accertamenti in corso per accertare le cause dell'incidente.