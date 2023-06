Mercoledì 21 Giugno 2023, 09:43 - Ultimo aggiornamento: 09:46

Ancora sangue sulle strade della Capitale con il pesante bilancio di un morto e due feriti gravi. Ieri pomeriggio non ha avuto scampo Maria Togna, romana di 62 anni, che viaggiava lungo la via Nomentana al volante della sua Fat Panda insieme al nipotino di quattro anni. Fatale l'impatto contro un bus Atac: la donna è morta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso del Policlinico Gemelli. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del Fuco per estrarre il corpo del piccolo rimasto incastrato nelle lamiere e poi trasportato in ospedale in codice rosso con una eliambulanza. Lunedì sera invece, nel quartiere di Primavalle, due 13enni che viaggiavano a bordo di un monopattino sono stati investiti da una macchina.

LO SCHIANTO

L'incidente mortale è avvenuto ieri intorno alle 17 all'incrocio tra via Nomentana e via Poggio Fiorito, zona Sant'Alessandro-Casal Boccone, tra Roma e Colleverde nel comune di Guidonia Montecelio. Coinvolto, un mezzo Atac della linea 337: a chiamare i soccorsi è stato l'autista della municipalizzata in evidente stato di choc. Tre i passeggeri che hanno riportato lievi contusioni ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del Fuoco che hanno impiegato diversi minuti per liberare la nonna e il nipotino rimasti incastrati tra le lamiere della Panda. Quindi sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia Municipale del III gruppo Nomentano che fino a tarda sera hanno proceduto con i rilievi.

IL TERZO MEZZO

Nello schianto è rimasto coinvolto anche un furgone Pegeut boxer su cui sono ancora in corso gli accertamenti. I vigili urbani hanno disposto la chiusura della strada per procedere con i rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro. Gli agenti hanno inoltre proceduto con il sequestro di tutti i veicoli coinvolti. Secondo i primi accertamenti il bus e la Fiat Panda viaggiavano in direzioni opposte al momento dello scontro. Ma restano ancora da stabilire le cause dell'incidente.

L'INVESTIMENTO

Lunedì sera invece l'allarme per un altro incidente è scattato intorno alle 23 lungo via Antonio Ciamarra a Cinecittà, nel quadrante est della Capitale. Da quanto ricostruito fin qui dagli agenti della polizia Municipale del gruppo Prenestino incaricati delle indagini, l'automobilista al volante di una Toyota Aygo stava viaggiando in direzione Torre Maura quando, all'altezza del civico 140, ha impattato contro la pedana elettrica su cui viaggiavano i due 13enni. Il mezzo elettrico era stato infatti appena noleggiato e, nonostante sia vietato dal codice della strada, i due erano sulla stessa pedana. La Toyota ha terminato la corsa contro altre quattro macchine parcheggiate, due Renault, una Opel e una Smart. Si è subito fermato a prestare i primi soccorsi.

Sul posto sono quindi intervenute due ambulanze del 118 che hanno trasportato i due ragazzini al pronto soccorso del Bambino Gesù, uno in codice giallo e l'altro in codice rosso. Trasportato in ospedale anche il guidatore, un romano di 20, che è stato sottoposto ai test di alcol e droga a cui è risultato negativo. Per tutta la sera i vigili urbani hanno proceduto con i rilievi per accertare la dinamica dello scontro. Dai primi accertamenti, i due mezzi viaggiavano nello stesso senso di marcia. Gli agenti hanno intanto disposto il sequestro dei mezzi coinvolti: la perizia tecnica sul monopattino sarà determinante per stabilire l'esatta posizione dei due 13enni al momento dell'investimento.