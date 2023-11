Tor San Lorenzo, schianto frontale: un 33enne morto e due feriti gravi

Ancora sangue sulle strade: nel primo pomereggio a Tor San Lorenzo, all'altezza del campeggio Onda, una macchina ha centrato uno scooter. Il bilancio è pesantissimo: un morto e due feriti gravi. Non c'è stato nulla da fare per il motociclista, Alex C., di 33 anni che era in sella al suo Yamaha T Max. Quando sono arrivati i sanitari del 118, il giovane era in condizioni disperate ed è deceduto durante il trasporto in ospedale. Grave anche il passeggero che era con lui, un 14enne ora in condizioni critiche in ospedale.

Ferito in modo grave e trasportato in ospedale in codice rosso l'automobilista che era al volante della Renault Clio, un 45enne residente ad Aprilia. Sono intervenuti i carabinieri di Ardea e le indagini per i rilievi sono assegnati ai vigili urbani di zona. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter viaggiava in direzione Marina di Ardea mentre l'auto viaggiava nel senso opposto, quando all'altezza del campeggio avrebbe sterzato centrando lo scooter.