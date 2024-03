Incidente a Osteria della Fontana, ragazzo investito mentre attraversa la Casilina

Un ragazzo di origine pakistana è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, questa sera ad Anagni in seguito ad un incidente stradale che si è verificato in località Osteria della Fontana, lungo la via Casilina. Tutto è successo poco dopo le 20. Secondo la prima ricostruzione dei fatti il giovane stava attraversando la strada all'altezza della contrada di Osteria della Fontana, passando lungo le strisce pedonali. Probabilmente la scarsa visibilità, legata all’ora ed anche alla pioggia battente, ha fatto sì che un automobilista, che stava in quel momento guidando in direzione Frosinone, non lo vedesse attraversare la strada, investendolo e scaraventandolo a terra. Il giovane è rimasto dolorante; sul posto sono arrivati in pochi minuti gli uomini del 118. I medici, dopo aver portato i primi soccorsi al giovane, lo hanno preso in carico in ambulanza e lo hanno portato in ospedale a Frosinone. Per fortuna, per lui, ci sarebbero soltanto ferite lievi, con ogni probabilità una lussazione alla spalla destra. Il traffico, in seguito alle conseguenze dell'incidente, è andato ovviamente a rilento per diversi minuti prima che tutto ritornasse alla normalità.

